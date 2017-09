Janeva: Nuk është e vërtetë se jam takuar me Mijallkovin ashtu siç pretendohet (Video)

Në një program të përgatitur nga A1on me titullin ”Të trijat” ka vazhduar pjesa e dytë ku prokuroret Katica Janeva si kryeprokurore, Fatime Fetai dhe Lençe Ristovska si prokurore, rrëfejnë nga jeta e tyre personale e deri tek epiteti ”tre gratë më të fuqishme në Maqedoni”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Katica Janeva mohon informacionin se ish-drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov, i është ulur në tavolinë ku ka qenë ulur kryprokurorja me dy mikeshat e saj dhe ka zhvilluar bisedë miqësore.

‘Jo, nuk është e saktë. Unë dhe Mijallkov jam takuar në hapësirat e Prokurorisë Speciale Publike (PSP). E kam numrin e tij, kam kontaktuar edhe përmes telefonit, sepse atë e lejon edhe ligji. Në thelb, zotëri Mijallkov është shumë njeri korrekt, kemi marrëdhënie korrekte. Tani kjo korrektësi është në linja shoqërore. Në funksionin e Prokurorisë dhe të akuzuarit, secili ka të drejtë të thotë se çfarë ka, në mënyrën e vetë të të shprehurit para gjyqit”, ka theksuar ndër të tjera Janeva.

Nga ana tjetër edhe Fatime Fetai ka ndarë informacione për jetën e saj personale dhe ka theksuar se në punë vishet ashtu siç edhe e shohin, por në shtëpi vishet më lirshëm. Nëse do të ndodhte në ndonjë dasmë, ajo përsëri nuk do ta refuzonte kostumin tradicional, sepse nuk do të dëshironte që vjehrra e saj të ndihet keq para të tjerëve.