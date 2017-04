Janevski:Na pret ndeshje e vështirë, por mendoj se tre pikët do t’i fitojmë

Skuadra e Shkupit, të shtunën, në kuadrin e javës së 27-të do të takohet me Makedonija GJP në fushën e këtyre të fundit. Lidhur me këtë takim është prononcuar, Filip Janevski, i cili pikërisht nga kjo skuadër i është bashkangjitur Shkupit. Ai e njeh mirë fushën dhe mentalitetin e ekipit nikoqir.

“Do të jetë një ndeshje e vështirë, por mendoj se do të arrijmë te tri pikët, që janë mjaft me vlerë për ne. Sigurisht se për të fituar duhet përsëritur lojën e fundit që treguam ndaj Sileksit dhe kështu do të ngjitemi më lartë në tabelën e klasifikimit. Kemi punuar intensivisht edhe përkundër orarit të ngjeshur që kemi, por mendoj se kemi kapacitet për t’ia dalë. Gjithashtu mendoj se edhe Gjorçeja ka ekip solid, por mendoj se në ndeshjet pas nesh do të munden të marrin rezultate të mira për të mbetur edhe ata në Ligë”, ka thënë Janevski.

Për ndeshjen e nesërme trajneri Ardian Nuhiu do ti ketë në dispozicion të gjithë lojtartët, në përjashtim të të lënduarve Dimitrija Llazarevski dhe Samir Shabani.

Duelin Makedonija Gj. P. – Shkupi që fillon në orën 16:00, do ta referojë Marjan Gocevski nga Strumica.

Ndeshjet, java e 27-të

(e shtunë, ora 16:00)

Sileks-Vardar

Makedonija-Shkupi

Pelister-Shkëndija

Rabotnicki-Bregallnica

Renova-Pobeda

Tabela:Vardar 62, Shkëndija 51, Rabotnicki 43, Pelister 37, Sileks 35, Renova 32, Shkupi 28, Pobeda 23, Makedonija GJP 18, Bregallnica 17 pikë.