Januzaj injoron Kosovën, Xhaka,Mustafi e Shaqiri e urojnë (Foto)

Adnan Januzaj nuk ka marrë mundin t’i urojë Kosovën përvjetorin e nëntë të Pavarësisë së Kosovës

Shumë futbollistë shqiptarë, të cilët luajnë në liga të ndryshme Evropiane, kanë uruar përvjetorin e nëntë të Pavarësisë së Kosovës, shkruan Express.

Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Shkodran Mustafi, edhe pse përfaqësojnë Zvicrën përkatësisht Gjermaninë, nuk kanë hezituar të urojnë Kosovën.

Por, sulmuesi i Sunderlandit, Adnan Januzaj, edhe pse ka prejardhje nga Kosova, ka hezituar t’i urojë vendlindjes së babait përvjetorin e nëntë të Pavarësisë, shkruan Express.

Me këtë gjest, Januzaj, i cili ka pasaportë belge, përfundimisht i ka shkuar shpresat e të gjithë sportdashësve se mund ta veshë fanellën e përfaqësueses së Kosovës.

Këto janë postimet e fundit të Januzajt në Facebook dhe Twitter

Këto janë urimet e Mustafit, Xhakës, dhe Shaqirit

Mustafi:

Urime Dita e Pavarësisë Kosovë 🇽🇰 🙏🏽 👐🏽

Happy Independence Day Kosovo 🇽🇰 🙏🏽 👐🏽 #9vjetshtet #kosovo #sm20

Xhaka:

👉Jam i lindur në Zvicërr ❤ 🇨🇭,

Jetoj në Londër 🇬🇧 ❤,

Kurrë nuk do të harroj dhe me zemër do jem në vëndlindjen e prindërve të mi.

Urime pavarsinë Kosova jonë. ❤ ❤ ❤ 🇽🇰 🇦🇱

Shaqiri:

🇽🇰 🇦🇱 🇨🇭 ❤️happy Independence Day Kosovo! The place where i was born. 😍urime dita e pavarësisë Kosovë 🇽🇰 ❤️XS and family