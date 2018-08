“Jashko”, kampion i turneut “Kupa e Diasporës” në Debresh të Gostivarit

Me ndeshjen finale ndërmjet ekipit “Jashko” dhe “Gjenerata 90” që përfundoi me fitoren e ekipit Jashko pas ekzekutimit të penalltive 4-2 (1-1 në kohën e rregullt), përfundoi edicioni i katërt “Kupa e Diasporës 2018” në Debresh të Gostivarit.

Vendi tretë i takoi ekipit HSV, ndërsa i katërti ekipit “Gjenerata 87. Në turnen Kupa e Diasporës morën pjesë 22 ekipi kryesisht nga ky vendbanim me lojtarë që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendlindjes.

Organizator ishin Forumi Rinior i fshatit Debresh, Liga Shqiptare e Futbollit në Austri dhe KF Flamurtari.

“Në fshat këtu tek ne ka një jetë, ka një rini e cila do të punoi të ketë prosperitet dhe të çfaqë një pasqyrë të mirë për vendëlindjen që të ua bëjë edhe atyre që jetojnë në diasporë sa më atraktive jetën këtu kur vijnë. Dmth ata të ndjenë një mall edhe pse jo edhe ndoshta të kthehen të jetojnë përsëri këtu në fshat dhe mos vazhdojnë të largohen rina në diasporë”, deklaroi Bujamin Sheapi, kryetar i KF Flamurtari.

Qani Sulejmani, nga Liga Shqiptare e futbollit në Austri, theksoi se pas angazhimin maksimal të të gjitha strukturave të ketij vendbanimi ky turne nuk do të kishte sukses: “Ishte kënaqësi që brenda këtyre tre netëve të përcjellim turneun tradicional ‘Kupa e Diasporës. Ishte kënaqësi edhe një bashkëpunim me rininë e fshatit Debresh që dhanë kontributë jashtëzakonshëm që kjo traditë të vazhdon edhe në të ardhmen. Unë personalishtë falënderoj Forumin Rinor të fshatit Debresh që kanë dhënë kontributë gjatë këtyre tri netëve që ky turne të vazhdon me shumë sukses”.

Organizatorët ndajtën Kupa për ekipet më të mira, lojtarin, lojtarin më të ri, golashënuesin dhe portierin më të mirë, ndërsa mirënjohje iu ndanë të gjithë atyre që kanë kontribua për organizimin e turnirit.