Prokurori Publike ka kërkuar paraburgimin për të dyshuarin i cili kreu vrasjen për shkak të një borxhi prej 300 euro në Gjorçe Petrov, ndërsa siç tregojnë dëshmitë e mbledhura deri më tani në procedurë, i dyshuari të premten në rrugën “Shar Planina” në Shkup me vetëdije ka vrarë një person. Në fakt, ai mori pushkën e tij të gjuetisë nga shtëpia e gjyshit të tij dhe e thirri të dëmtuarin për tu takuar në një vend të caktuar që t’ia kthejë paratë e huazuara. Kur i dëmtuari arriti me automjetin e tij, i dyshuari i ka thënë se paratë i ka me vete, por se janë me valutën euro dhe se do të duhet për t’i zëvendësuar ato.

Ai doli nga makina e të dëmtuarit, duke lënë me qëllim derë hapur, pas së cilës ai mori pushkën e gjuetisë të fshehur më parë dhe ka gjuajtur me një fishek mbi kokën e personit të dëmtuar. Ai u përpoq të hapte derën e shoferit dhe të shpëtojë, por i dyshuari ka gjuajtur edhe njëherë tjetër në shpinë, duke shkaktuar lëndime të rënda trupore që shkaktuan vdekje.