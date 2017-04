Jessica Chastain, anëtarja tjetër e jurisë në Festivalin e Filmit në Kanë

Ajo së shpejti po ashtu do të luajë edhe në filmin e Xavier Dolan – “The Death and Life of John F. Donovan”.

Aktorja Jessica Chastain i bashkohet Pedro Almodovar në jurinë e festivalit të sivjetmë në Festivalin e Filmit në Kanë.

Chastain vitin e kaluar e hapi Festivalin e Kanës, ndërsa në vitin 2011-të filmi “Tree of Life” ku luan edhe ajo, e fitoi Palmën e Artë të festivalit, shkruan KultPlus.

Chastain së fundmi luan në “The Zookeepers Wife”, film ku luan edhe aktori nga Kosova, Val Maloku.

Festivali i Filmit në Kanë fillon me 17 maj ndërsa tanimë janë bërë publik edhe emrat e filmave që do të konkurrojnë. Asnjë regjisor spanjoll nuk ka hyrë sivjet në garën kryesore për Palmën e Artë, gjë që ka marrë vëmendjen e regjisorëve më të famshëm të botës.

Ajo së shpejti po ashtu do të luajë edhe në filmin e Xavier Dolan – “The Death and Life of John F. Donovan”. / KultPlus.com