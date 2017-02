Jetë e tmerrshme në familjen Emini, varfëri dhe sëmundje pafund (VIDEO)

Pamja e errët dhe e zymtë e dhomës ku ata kalojnë pjesë më të madhe të kohës, ndoshta pasqyron më mirë se fjalët gjendjen e mjerueshme të familjes Emini nga lagja Dizhon e Shkupit. Varfëria dhe sëmundja janë bashkudhëtarë të jetës së kësaj familjeje më shumë se dy dekada. Kjo familje, e cila numëron pesë anëtarë, kalon muajin pa të ardhura mujore, pasi asnjëri prej tyre nuk është në marrëdhënie pune. Por, kjo nuk është sfida e vetme e jetës së tyre. Një brengë tjetër, me peshë jo më të vogël se kjo është edhe sëmundja kronike e djalit të tyre. 25 vjet të plota djali i tyre vuan nga një sëmundje e pashërueshme. Ndërkaq, sigurimi i barnave të nevojshme për të, vështirësohet nga dita në ditë. Barrën më të madhe e ka kryefamiljarja Nazlije Emini, e cila flet se sa e vështirë është të mbijetosh në një gjendje të tillë.

“Jemi me njerëz të sëmurë, me barëra. Duhet ta dërgoj nëpër terapi, por nuk mundem sepse duhet ta dërgoj me veturë dhe nuk kam të holla për taksi. Djali vuan nga epilepsi, paraliza celebrale. Ka një javë që nuk ka marrë terapitë sepse nuk kam të holla. Kur nuk i merr barërat gjendja e tij përkeqësohet, na sulmon, na rrah”, deklaroi Nazlije Emini, Kryefamiljare.

Por ky nuk është personi i vetëm në familje që ka problem shëndetësore. Bashkëshortin e saj e kanë larguar nga puna para nëntë muajsh dhe gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar dhe nuk është më në gjendje për të punuar./Shenja