JO HAKMARRJE POLITIKE,

ALBINI DHE DONIKA DUHET TË PRESIN FESTËN ME FAMILJET E TYRE

FADIL LEPAJA

Nuk ekziston asnjë arsye ligjore, as njerëzore, për mbajtjen në burg, edhe gjatë festave të fundvitit, të dy deputetve të parlamentit të Kosovës, Albin Kurti dhe Donika Kadaj-Bujupi.

Mbajtja e tyre në burg, shpërfaqë fytyrën johumane të një hakmarrjeje politike përmes instrumenteve të shtetit ligjor, hakmarrje që synon jo vetëm të lëndojë vet deputetët por edhe familjet e tyre.

Për mendimin tim, Ombudspersoni, shoqëria civile, qytetarët dhe vet ligjëvënsit, do të duhej, që për hirë të ardhmes së vet, për hirë të ndrëgjegjjes qytetare, të reagojnë dhe të denoncojnë si anticivilizuese dhe antihumane, sjelljen e tillë të një gjykatësi dhe gjykate, e cila si e tillë hapë rrugë për dyshime serioze për pavarësinë e saj.

Gjykata nuk mundet të futet në teren politik dhe të hakmirret për veprimet politike të njërës palë, pa i trajtuar edhe shkeljet e dyshuara të ligjit nga ana e zyrtarve të shtetit, si janë dyshimet e hedhura për punën e komisionit paraprak të demarkacionit, për korrupsion dhe dëmtim të vendit, por edhe zyrtarëve të tjerë që morën vendime të ngutshme apo nënshkruan dokumente të dëmshme.

Kur një gjykatë kushtetuese e vë në pyetje marrëveshjen për “Asociacionin” dhe një kryministër aktual dhe një komision shtetror e vë në dyshim marrëveshjen për demarkacionin, ndërhyrja e gjykatës për të dënuar kundërshtarët e këtyre marrëveshjeve, në formën që janë, është krejtësisht politike, dhe si e tillë edhe jashtë kompetencave të sajë.

Asnjë marrëveshje e jashtme nuk mund të fuqizohet pa një marrëveshje të brendshme, e cila fuqizon parimet e lirisë, demokracisë dhe fqinjësisë së mirë me të gjithë.