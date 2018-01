Jo parkim në rrugë dhe trotuare publike, hyn në fuqi ndalesa për shpërndarsit e mallrave (Video)

Nga sot e deri në fund të marsit, automjetet për shpërndarje të mallrave, nuk do të mund të ndalojnë në trotuare dhe rrugë të kryeqytetit. Ky vendim është marrë ditë më parë nga Qyteti i Shkupit, si formë për uljen e ndotjes së ajrit. Sipas zëdhënësit të Qyteti të Shkupit, kjo ndalesë nuk vlen për kompanitë që kanë hapësira të veçanta për shkarkim-ngarkim të mallit por vetëm për ata që i përdorin rrugët dhe trotuaret publike të qytetit si ndalesë për shpërndarje.

“Me këtë ndryshim ndalohet shpërndarja e mallrave në territorin më të ngushtë të qytetit, në periudhën nga ora 7 e gjysmë në mëngjes deri në orën 18 pasdite, dhe kjo do të zgjasë deri në muajin mars kur ndotja e ajrit është edhe më e madhe. Vendimi ka të bëjë me shpërndarjen e mallrave në periudhën e lartpërmendur dhe nuk ka të bëjë me lëvizjen e automjeteve të cilat do të bëjnë shpërndarje në këtë pjesë të qytetit”, u shpreh Valon Saliu, zëdhënës i Qytetit të Shkupit.