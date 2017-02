Jonuz: FFM-ja me skenar, Shkëndija i premtohet titulli, Bregallnicës dhe Pobedës ekzistenca

“Të bashkuar për futbollin” të udhëhequr nga Dragan Tomovski dhe Mirsad Jonuz, së bashku edhe me tre Lidhjet komunale të futbollit, Tetovë, Manastir dhe Shtip, dy ditë para Kuvendit të FFM-së kanë potencuar se Kuvendi i ardhshëm nuk do të jetë legjitim pa delegatët nga LFK e Tetovës.

Siç ishte e ditur, Jonuz nga LFK Tetovë ishte kandiduar për kryetar të FFM-së, por për shkak të parregullsive në kuvendin komunal, FFM-ja nuk e kishte njohur. Jonuz ka akuzuar se prej përpara po bëhen skenare për titull se Shkëndijës i është premtuar titulli, kurse Bregallnicës e Pobedës mbijetesa.

“Premtimet nga FFM-ja se Shkëndija do të bëhet kampion, kurse Bregallnica e Pobeda do të sigurojnë ekzistencën në ligë do të sjellin edhe më shumë hata dhe probleme të mëdha. Dhe, kjo me shortin e referëve vërtet është një hata e madhe”, tha selektori i dikurshëm i Maqedonisë, Jonuz.

“Nuk dëshiroj asgjë të shkatërroj, pasi gjithçka është e shkatërruar. Unë isha i zgjedhur në mënyrë legjitime në Kuvend, por më është refuzuar kandidatura, edhe atë në mënyrë të shpejtë. Dëshiroja që me punë të sinqertë dhe me ndihmën e ishreperzentuesve të ndihmojmë. Tani me këtë punë do të jetë edhe me keq”, shtoi Jonuz.

foto:ekipa.mk