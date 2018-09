Jose Mourinho dënohet me 1 vit burg me kusht për mashtrim tatimor

Trajneri i Manchester Unitedit, Jose Mourinho, e ka pranuar dënimin me një vit burgim me kusht, në kuadër të një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë me prokurorët spanjollë, pas akuzave për mashtrim tatimor.

Trajneri portugez e ka pranuar dënimin me burgim gjashtë mujor për secilën nga dy krimet financiare që është akuzuar, pasi i ka pranuar shkeljet në kuadër të marrëveshjes me prokurorët, raporton gazeta e respektuar spanjolle “El Mundo”, përcjell Gazeta Express.

Gjykata në Madrid, e cila e ka udhëhequr hetimin kriminal ndaj Mourinhos – Pozeulo de Alarcon Court Number four – pritet të informohet për marrëveshjen në ditët në vazhdim.

Gazeta spanjolle raporton se 55-vjeçari, e ardhmja e të cilit në Manchester United është në pikëpyetje pas fillimit zhgënjyes këtë sezon, po ashtu është pajtuar ta paguajë një gjobë prej 1.98 milionë euro për 60% të shumës për të cilën i ka mashtruar autoritetet tatimore.

Në Spanjë, personat që kryejnë krim për herë të parë nuk shërbejnë burg normalisht për dënime prej dy apo më pak vite – që nënkupton se Mourinho se dënimi me një vit burg që Mourinho e ka pranuar për dy pikat e aktakuzës për mashtrim tatimor më gjasë do të suspendohet për një datë më vonë, pasi gjykata është informuar për situatën.

Prokurorët e akuzojnë Mourinhon se ia ka borxh shtetit spanjoll mbi 2 milionë euro, të cilat s’i ka deklaruar për të drejtat e imazhit më 2011 dhe 2012, në kohën kur ishte trajneri i Real Madridit. /Gazeta Express/

Lexo më shumë në: https://www.gazetaexpress.com/sport/jose-mourinho-denohet-me-1-vit-burg-me-kusht-per-mashtrim-tatimor-572761/?utm_source=referral&utm_medium=web&utm_campaign=copyright