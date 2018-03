Joshua gati për duelin me Parker, stërvitje intensive në palestër

Anthony Joshua po përgatitet intensivisht për duelin e 31 marsit, ku do të përballet me Joseph Parker, një sfidë mes dy boksierësh kampionë bote në peshat e rënda. Kjo sfidë që do të sjellë unifikimin e titujve kampionë bote do të zhvillohet në Kardif, me Joshua që do të mbrojë titujt e kategorive IBF, WBA dhe Parker atë të kategorisë WBO. Britaniku Joshua është favorit, ndërkohë që ka postuar një video nga stërvitja që është duke bërë në prag të këtij dueli të madh.

Joshua tregon në video përgatitjet me peshat që është duke bërë në palestër, në rërë dhe për të ruajtur ekuilibrin e shpejtësinë në ring, ndërkohë që duket në formë të mirë fizike dhe gati për këtë sfidë të madhe. Sfida e fundit e britanikut në ring ka qenë në tetor, kur mundi me “KO teknik” Carlos Takam, i pamposhtur në ring (20 fitore dhe asnjë humbje), por edhe Parker nuk ka asnjë humbje, duke regjistruar 24 fitore dhe asnjë humbje si profesionist.