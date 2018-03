Joshua gati për një duel në UFC: Është një biznes i mirë

Pas deklaratës së presidentit të UFC-së, Dana White, se synon të organizojë një duel të madh në peshat e rënda në artet marciale mikse, ku do të përfshijë edhe sportin e boksit e në veçanti kampionin e botës së kësaj kategorie, Anthony Joshua, ka ardhur reagimi i boksierit britanik. Bëhet fjalë për një duel që do të sjellë mbi 500 milionë dollarë fitime, që duket se ka kënaqur Joshua, i cili është gati të sakrifikojë për një fitim kaq të madh.

Ja ideja e Dana White per Anthony Joshua

“Është një biznes i mirë, që ka sens.Jam i bindur se edhe menaxheri im (Eddie Hearn) është i kënaqur dhe jemi të interesuar për një sfidë të tillë. Unë jam sy e veshë nga kjo ofertë e Dana White, do të ulemi dhe bisedojmë. Jam i lumtur që Dana ka ndërmarë këtë nismë dhe për fat të mirë aim und të shtojë disa element të tjerë spektakli në këtë mes. Do të jetë një marrëveshje e mirë, do të zhvillojmë disa duele të mëdha dhe do të bëjmë mjaft parà”, tha Anthony Joshua.