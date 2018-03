Sot u protestua para Qeverisë së Maqedonisë për rastin e Almirit ku protestuesit kërkuan përgjegjsi dhe dorëheqje nga të gjithë ata që me vendimet e tyre ndihmuan që vrasësi Boban Iliç të lirohet nga paraburgimi dhe vepra të rikualifikohet nga vrasje me paramendim në aksident trafiku me pasoj vdekjen, shkruan Fol.

Fotografia që bie në sy është ajo e një qytetari i cili mbante në dorë foton e kryetarit të parlamentit Talat Xhaferi dhe kryeprokurorit Jovevski me mbishkrimin Jovevskin nuk e gjetët mes nesh, por e sollët JU!/Fol/