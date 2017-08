Ju bezdisin mushkonjat? Ja si ti largoni njëherë e përgjithmonë

Të lodhur nga produktet agresive Të fokusohemi tek vajrat esencialë dhe bimët: me ilacet natyrale largojmë insektet dhe shpëtojmë lëkurën!

Ilaçet kundër insekteve kimike nuk ju pëlqejnë më Të lodhur duke shpenzuar para dhe duke pasur kafshime kudoë Le të provojmë të përdorim erërat, bimët aromatike dhe vajrat esencialë për të mbrojtur epidermën tonë nga insektet më të urryera të stinës së bukur: ja si t’i përdorim përbërësit e natyrës për të mbrojtur lëkurën nga insektet dhe mushkonjat.

Gabimisht shpesh besohet që mjetet natyrore janë të buta dhe joefikase; përkundrazi efekti i tyre është shumë i fuqishëm dhe përfitimet për epidermën janë të shumta.

Karafilat: kush nuk i do insekticidet kimike dhe produktet ndot?se, mund t’i largoj? insektet me gj?ra popullore t? p?rgatitura me përbërës natyralë. Në një tas mjafton të p?rziesh llum kafeje, karafil, glikanxo, vaj esencial të livandos dhe gjethe menteje. Një shkop temjani për ta kthyer në muzg do të ishte perfekte për të pasur një aromë të madhe dhe mushkonjat larg.

Diçka e gjelbër: prania e bimës livando, borzilok dhe barbarozë duke i mbajtur në dritaren e shtëpisë mund të ndihmojnë të largohen mushkonjat që nuk pëlqejnë aromën e fortë të bimëve aromatike.

Vajrat esencialë: livando, barbarozë, borzilok, mente: vajrat e tyre janë efikasë kundër mushkonjave dhe insekteve. Në dyqane është e mundur të blesh spray natyralë me vajra esencialë të pastër 100%, jo-toksike dhe është në gjendje t’i përshtatet lëkurës së të rriturve dhe fëmijëve.

Në lëkurë: për lëkurën vecanërisht delikate, sugjeroj të përgatisni një caj bimor me bazë kamomili ose eukalipti, ilac natyral. Disa lugë vaj bajameje t’i shtosh në caj do të ishte ideal për një masazh anti-mushkonja me bazë lajthie.

Shafran i Indisë: një ushqim i pasur me erëza ndihmon të largohen mushkonjat sepse modifikon aromën e lëkurës. Ushqimet me një përmbajtje të lartë vitaminash të grupit B, B1, B6, dhe vitaminën C ndryshojnë djersën: spec djegës, hudhër, por vetëm në qoftë se nuk ka takime galante para syve! – kerri dhe shafrani do të ishin perfekte.

Pas pickimit: në rast pickimit, t’i rezistosh tundimit për të gërvishtur lëkurën nuk është e lehtë. Megjithatë mund të ndihmojmë duke aplikuar në lëkurë një kube akulli dhe një pikë vaj esencial livandoje: do të qetësojë pezmatimin dhe ndihmon shërimin.