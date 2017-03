Jubile i madh: Buffoni kundër Shqipërisë do të luaj ndeshjen e 1.000-të!

Ndeshja mes Italisë dhe Shqipërisë do të jetë special për portierin “azzur”, Gianluigi Buffon. Kapiteni i ishkampionëve të Europës dhe botës, për herë të 1000-të do të mbroj në një ndeshje profesionale. Ai gjatë karrierës së tij ka mbrojtur për Parman, Juven dhe reprezentacionin e Italisë. Në fanellën e ekipit nacional ka zhvilluar 168 ndehje dhe do të jetë lojtari me më shumë paraqitje për një kombëtare futbolli.

Deri tani vendin e parë e ndante me Vitalie Astafjeva që është pensionuar, si dhe Iker casillas që ka përfunduar me pjesëmarrjet në dresin e Spanjës.

Nëse 39-vjecari vazhdon të mbrojë mund të thyej rekordin e Mohamed Al Daeja nga Arabia Saudite me 172 ndeshje. Meksikani Claudio Suarez me 177 dhe Hosam Hasan me 178 ndeshje për reprezentacionet. /lajm