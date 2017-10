“Jugohromi” në pranverë fillon me punë

Kryeministri Zoran Zaev gjatë vizitës në Jegunovc paralajmëroi se të martën më 10 tetor Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të nënshkruaj marrëveshje me pronarin dhe Sindikatën e të punësuarve për vendosjen e filtrave në “Jugohrom”, transmeton gazeta Lajm.

“Sipas kryetarit të Qeverisë, kjo lloj marrëveshje do të jetë për të mirën e të gjithëve, për të mirën e punësuarve, për të mirën e shoqërive ekologjike si dhe për të mirën e shefit”.

Ai theksoi se kanë filluar me ndërtimin e filtrave dhe paralajmëroi se të gjithë punëtorët do ti kthehen punës në mars apo në prill, atëherë kur të filloj plotësisht me punën “Jugohromi”.

Përndryshe Inspektorati për mjedis jetësor qysh para dimrit të kaluar solli vendim për ndalimin e punës në kombinat, sipas konstatimit se nuk i ka përmbushur aktivitet e parapara me Planin operativ, ku parashihej edhe sistemi për pastrim të pluhurit.

Pas mbylljes së furrave, sindikata e të punësuarve të “Jugohromit” disa herë ka protestuar dhe janë shprehur se ndjehen të mashtruar si nga ana e pronarëve ashtu edhe nga ana e institucioneve, të cilët së pari herë janë vonuar me dhënien e lejimit për funksionimin e filtrave, ndërsa më pas kanë dhënë urdhër për mbylljen e furrave.

Për dallim prej tyre, OJQ “Eko guerilla” potencoi se njësit matëse tregojnë ajër më të pastër në kohën kur kombinati nuk punon. Aktivistët u dhanë mbështetje Inspektoratit dhe Ministrisë për mjedis jetësor, për të mos u bërë viktimë e taktikës së udhëheqësve të “Jugohromit”.