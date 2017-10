“Jugohromi” nesër merr “aminin” nga Qeveria

“Fabrika “Jugohrom” në Jegunovc, e cila ishte e mbyllur për shkak të mos funksionimit të stacionit të filtrave, sipas paralajmërimeve përsëri do të filloj me punë në maj-prill të këtij viti”, transmeton gazeta Lajm.

“Nesër në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë është paralajmëruar nënshkrimi i marrëveshjes me pronarin dhe sindikatën fabrikës”.

Këtë e paralajmëroi kryeministri dhe lideri i LSDM-së Zoran Zaev më 5 tetor në mitingun e mbajtur në Tetovë duke theksuar se “Jugohromi” do të punon përsëri me kapacitetin e plotë dhe me standarde ekologjike.

“Më 2 nëntor të vitit 2016, “Jugohrom” e ndaloi plotësisht procesin prodhues dhe rreth 800 njerëz mbeten pa punë. Udhëheqsha e kombinatit vendosi ta realizojë vendimin e Inspektoratit për mjedis jetësor për mbylljen e fabrikës për shkak të mosrespektimit të afatit të fundit për funksionimin e stacionit të filtrave që i kaloi afati më 30 tetor të vitit 2016. Disa herë më pas të punësuarit në “Jugohrom” protestuan duke kërkuar zgjidhjen e problemit”.

OJQ “Eco guerilla” para disa ditëve vlerësoi se deklarata e kryeministrit Zoran Zaev, se “Jugohromi” do të filloj me punë me kapacitet të plotë me vendosjen e filtrave në muajin mars, është një propagandë parazgjedhore.

Tetova ishte qyteti më i ndotur në Evropë. Me mbylljen e Jugohromit” në mënyrë të qartë u tregua se qyteti i Tetovës dhe rrethina e tij janë 60% më pak të ndotura. Klasa politike e cila e toleronte helmimin masiv në Tetovë me vite të tëra patjetër duhet të mbajë përgjegjësinë më të madhe në histori, reaguan nga “Eco guerilla”.

“Ashtu siç është i njoftuar edhe vetë kryeministri, thonë prej atje, për një kapacitet aq të madh industrial, për të punuar me kapacitet të plotë, vendosja e filtrave kërkon minimum dy vjet”.

Deklaratat se me punë mund të fillohet në mars i konsiderojmë si joserioze. Çdo improvizim kozmetik do të jetë e papranueshëm. Ju thërrasim fuqishëm për një inspektim të rreptë me plotësimin e gjitha standardeve ekologjike me një tolerancë zero për mosrespektimin e të njëjtave. Përndryshe, përgjigja e qytetarëve do të jetë e ashpër. Nuk ka kthim mbrapa,shëndeti i qytetarëve para se gjithash”, potencuan “Eko guerilla”.