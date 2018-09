Jul Deda flet për rikthmin e SHBLSH: Nuk them asnjëherë kurrë

Ky sezon televiziv ka mbledhur në të njëjtin ekran tre nga aktorët më të pëlqyer për publikun që së bashku bënin grupin SHBLSH.

Këtë vit ekranit të Klan i është bashkuar edhe aktori Jul Deda, ndërkohë që Genti dhe Ermali prej disa kohësh në këtë televizion me programet e tyre. I pyetur për këtë nisje të re me emisionin “Duplex” si dhe për një ribashkim të grupit Jul Deda është shprehur:

“Në Klan nuk punojnë vetëm ish-kolegët e mi, këtu punojnë edhe shumë personalitete të televizioneve në Shqipëri. Është një televizion i madh ku punojnë ata që kanë bërë emër, histori, kanë jetuar me histori. Në njëfarë mënyrë dhe unë ndihem i privilegjuar që jam këtu. Padiskutim pjesë e kësaj historie janë edhe dy kolegët e mi. Tre emisionet tona nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, përkundrazi plotësojnë programacionin e një televizioni të përbashkët. Kështu që unë me Ermalin ndajmë të njëjtën ditë, që është e shtuna. Të mos na dali njëri përpara të shtunën, ajo është e imja dhe e Ermal Mamaqit, për ditët e tjera nuk mbaj përgjegjësi. Interesit tuaj nëse do të ketë bashkëpunim ne mes ne të treve unë e kam thënë edhe më parë, unë nuk them kurrë, kurrë. Por, sigurisht bashkëpunimi duhet të vijë sepse e ndjejmë, jo të vijë për hir të diçkaje tjetër. Deri sa ta ndjejmë, ka kohë për atë ditë,”-përfundon Juli.