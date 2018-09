Juniori i Fc Shkupi: Permes Vardarit te dalim nga kriza

Derbi i javës së pestë në LPFM do të zhvillohet në stadiumin “Boris Trajkovski” në lagjen Maxhari të Shkupit. Në kuadrin e kësaj jave do të përballen dy skuadrat nga kryeqyteti i vendit, Vardari dhe Shkupi. Lidhur me këtë ndeshje ka folur braziliani i Shkupit, Jumior.

“Na pret një ndeshje mjaft e rëndësishme kundër Vardarit dhe të gjithë e dimë se sa e rëndësishme për ne është kjo ndeshje dhe sigurisht se jemi të koncentruar që të shënojmë fitore. Por duhet thënë se aspak nuk do të jetë e lehtë, pasi që edhe Vardari e dëshiron fitoren, por ne jemi të gatshëm që përmes kësaj ndeshje të dalim nga kriza. Tani më jemi adaptuar edhe me trajnerin e ri, i cili është një person i mrekullueshëm që na përkrah shumë edhe gjatë stërvitjeve, i cili i dëshiron më të mirën klubit, andaj ne nuk na mbet asgjë tjetër përveç se të bëjmë atë që ai kërkon”, deklaroi Junior.

Ndeshja Vardari÷Shkupi do të luhet të dielen me fillim prej orës 15;30 minuta. Për shkak se kjo ndeshje është shpallur e rrezikut të lartë, nuk do të lejohen tifozë mysafire.