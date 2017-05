Juve ende s’është kampion:Higuain e shpëtoi nga humbja (VIDEO)

Juventusi shtyn festën e titullit me të paktën edhe 1 javë. Nuk prodhoi fitues derbi i Torinos me bardhezinjtë që barazuan 1-1 në Juventus Stadium ndaj skuadrës Granata në një sfidë ku Juventusi ishte shumë pranë humbjes por e evitoi vetëm falë një goli të Higuain në minutat shtesë. Nëse skuadra e Allegrit do të fitonte në derbin e qytetit dhe Roma nuk do të merrte 3 pikët në sfidën e të Dielës në mbrëmje ndaj Milanit, bardhezinjtë do të shpalleshin matematikisht kampionë për të 6-shtin vit rradhazi, por tani Juventusi duhet të presë ndeshjen e ardhshme për të festuar, sepse Napoli ka vetëm 8 pikë më pak, 3 javë përpara fundit. Në fillimin e pjesës së dytë Ljajic, ekzekutoi në mënyrë perfekte një goditje standarte për ti dhënë epërsinë skuadrës së Mihajlovic, por për ti prishur festën Torinos dhe për të ruajtur pathyeshmërinë e Juventusit në shtëpi, Higuain në të 92-tën, edhe pse e nisi sfidën nga stoli, shënoi golin që fiksoi shifrat në 1-1.

Në ditën e 30-vjetorit të Lindjes, Dries Mertens me një dygolësh udhëhoqi Napolin drejt një fitoreje të rëndësishme ndaj Cagliarit me shifrat 3-1, sukses që e ngjiti skuadrën e kaltër drejt në vendin e 2-të, në pritje të sfidës që Roma do të ketë ndaj Milanit. Ndeshje pa histori ajo e San Paolos, me Mertens që kaloi Napolin përpara pas vetëm 2 minutash lojë. Në fillimin e pjesës së dytë belgu dyfishoi shifrat duke e cuar në 24 numrin e golave në këtë sezon të Serisë A. Për të vulosur fitoren e skuadrës së Sarrit mendoi Lorenzo Insigne ndërsa në minutën 92-të, Farias shënoi golin e nderit për Cagliarin.