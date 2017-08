Juve fillon bisedimet me Barçën, ja për cilin lojtarë

Juventus ka marrë hapa konkret për transferimin e Andre Gomesit nga Barcelona

E përditshmja sportive katallane, Mundo Deportivo, ka zbuluar se drejtuesit e Juventusit dhe Barcelonës kanë biseduar për transferimin e mundshmes të Andre Gomesit në Torino.

Këto bisedime janë zhvilluar në Monaco, ku është tërhequre shorti i Ligës së Kampionëve, derisa prezent ka qenë edhe menaxheri i lojtarit, Jorge Mendez, përcjell Express.

Juvetnus ka kërkuar huazimin e Gomesit, derisa Barcelona ka kërkuar 50 milionë euro për kartonin e portugezit. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodh deri me 31 gusht, kur do të përfondoj afati kalimtar.