Juventus-Real Madrid, Allegri numëron: Chiellini “ok”, në dyshim Alex Sandro

Eshtë koha për të marrë një psherëtimë lehtësimi për Giorgio Chiellini, por te Juventusi u shkaktua alarmi i radhës nga Alex Sandro. Anësori brazilian, në fakt, e ka lënë grumbullimin e skuadrës së tij kombëtare, pasi ka një problem muskulor në kofshën e djathtë, ende për t’u vlerësuar. Për të ditur shkallën e lëndimit të pësuar nga Alex Sandro, padyshim, do të jetë e nevojshme të priten rezultatet e vizitave të specializuara, që lojtari do t’iu nënshtrohet në Torino, por dëmtimi i muskujve që shkaktoi largimin nga Brazili nuk lë shumë shpresë për shërim të shpejtë. Alex Sandro me siguri do ta humbasë ndeshjen e madhe të Seria A kundër Milanit, e planifikuar për më 31 mars, dhe shumë vështirë të jetë në dispozicion të Allegrit për ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, kundër Real Madridit, duke iu bashkuar mungesave të Benatia dhe Pjanic, të skualifikuar.

Ai që kundër Cristiano Ronaldos me shokë duhet të jetë atje, është Giorgio Chiellini, “viktimë” e një tendosjeje të muskujve të shtunën e kaluar, kundër SPAL. Qendërmbrojtësi bardhezi, më së shumti do të qëndrojë pushim kundër Milanit, si një masë paraprake, pastaj të jenë në fushë, në supersfidën e Ligës së Kampionëve. Kohët e rikuperimit të Cuadrado dhe Bernardeschi mbesin të padefinuara. I pari ende ndjen dhimbje kur fillon të stërvitet, ndërsa i dyti vazhdon punën e forcimit të gjurit për të shmangur operacionin. Kjo është arsyeja pse mungesa e Alex Sandro, i cili në javët e fundit është bërë një alternativë e rëndësishme, ka të ngjarë të peshojë jo pak në pjesën tjetër të sezonit të bardhezinjve. Trajneri Allegri, shkurt, thjesht duhet të presë rezultatet e vizitave të anësorit brazilian, duke u lutur me shpresë se Alex Sandro nuk ka gjë serioze.