Juventusi shkruan historinë, kampion në Itali për herë të gjashtë me radhë

Juventusi është shpallur kampion në Itali për herë të gjashtë me radhë, duke shkruar historinë, transmeton Gazeta Express.

Juve e mposhti 3:0 në shtëpi Crotonon për ta fituar titullin edhe matematikisht një xhiro pa përfunduar kampionati në Serie A.

Ky është titulli i gjashtë me radhë për Juven, rekord historik ky, që tani do të tentojnë të kompletojnë tripletën e famshme, të cilëve u ka mbetur edhe një trofe, finalja e Ligës së Kampionëve me Real Madridin. /Express/