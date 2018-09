Ka 10 vjet që nuk del më në ekran, këngëtarja shqiptare tregon ku ka qenë gjatë kësaj kohe

Ajo ishte dikur një nga këngëtaret më të famshme në Shqipëri, mirëpo ka 10 vite që Joana Smakaj nuk është më një figurë publike.Këngëtarja e hiteve “Zemrën ndeze”, “Më mungon” etj. ka ndryshuar totalisht nga vajza që ishim mësuar të shihnim disa vite më parë, por ka ngelur e njëjta bukuroshe bionde.

Tashmë nënë e dy fëmijëve ajo ka treguar se la muzikën në momentin që lindi vajzën kur ishte ende 28 vjeç.

34-vjeçarja tha se ndonjëherë mendon që t’i rikthehet muzikës ndonëse tani ka si profesion kryesor avokatinë.

E ftuar në emisionin “Rudina” ajo tregoi”:

Muzika ishte pasion i imi por vjen nje moment qe duhet te kesh profesion qe te jesh e vlefshme ne familjeMe tundon deshira per t’ju rikthyer muzikes. Me mungon shume ajo kohe. Unë shkollen e mesme e kam mbaruar per kanto, 22 vjeç fillova muziken, ne ate kohe isha e martuar dhe isha bere me djale. Djali sot eshte 13 vjeç kurse vajza 6 vjeç. Bashkëshorti më ka mbështetur në muzikë, edhe financiarisht, pastaj më ka mbështetur edhe në profesionin tim. Juridikun e bëra si të gjithë shqiptarët, megjithatë më pëlqen dhe jam shumë e lumtur edhe pse në fillim e kisha pak me frikë. Mëmësia ka qenë e vështirë, jam bërë nënë në moshë të re, 22 vjeç ndërsa me vajzën kam qenë më e pjekur, isha 28 vjeç. Kur ngela shtatzene me vajzen u shkeputa nga muzika. Po mos te kisha lindur vajzen, do e vazhdoja. Te gjithe pasditen pas punes e kaloj me femijet, i ndihmoj per detyrat. Nuk do doja qe ata te ndiqnin rrugen e artit sepse ketu nuk ka te ardhme. Megjithate vajza do qe te behet kengetare ndersa djali do qe te behet aktor. Jane deshirat e tyre por une nuk do doja.”