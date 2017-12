Ka 80 Milion Euro Të Fshehura, Politikani I Lartë Shqiptar Pritet Të Arrestohet Nga FBI

Një tërmet i madh pritet të “shkundë” të gjithë sferën politike në Shqipëri. Shumë nga figurat e njohura politike të vendit duket se kanë rënë në rrjetën e FBI-së por edhe shërbimeve të tjera sekrete ndërkombëtare.

Sipas raporteve të tyre, së shpejti pritet edhe arrestimi i një politikani të fuqishëm

Ambasadori Donald Lu e paralajmëroi diçka të tillë në fund të nëntorit dhe fillimi i 2018 pritet të jetë mjaft i vështirë për shumë gjyqtarë, prokurorë, deputetë, ministra e ish-ministra.

Ndërkombëtarët i kishin shpresat te SPAK, por vonesat me të kanë bërë që t’u soset durimi dhe tani me largimin e Llallës do të nisë goditja e korrupsionit nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Sipas burimeve të sigurta të gazetës, në organin e akuzës po bëhet gati arrestimi i një politikani shqiptar.

Burimet thanë se prokuroria është informuar nga shërbimet partnere se një politikan ka arritur të fshehë rreth 80 milionë euro në Londër, para që dyshohet të jenë vënë në mënyrë korruptive.

Të dhënat e para kanë mbërritur në vendin tonë dhe janë duke u kryer një sërë hetimesh e verifikimesh për të zbuluar se për kë emër bëhet fjalë dhe cilat janë mënyrat që janë vënë kaq shumë para.

Pritet që rreth muajit shkurt të zbardhet dosja e plotë, ku pritet që të ketë dhe arrestime. Të dhënat për personin në fjalë janë zbuluar në kuadër të një sërë verifikimesh që janë duke kryer amerikanët për politikanët shqiptarë.

FBI në Tiranë dhe përfaqësues të SHBA kanë kërkuar nga Drejtoria e Pastrimit të Parave të dhëna për të gjithë politikanët, përfshirë deputetë, ministra e ish-ministra.

Për të gjithë ata që ka pasur indicie se mund të kenë bërë transferta të dyshimta apo kanë llogari jashtë vendit, janë bërë verifikime.

Një burim i rëndësishëm nga Prokuroria e Përgjithshme i tha gazetës se për politikanin në fjalë ka qenë SHBA që ka iniciuar verifikimet dhe gjurmimet i kanë çuar ata në Londër, ku më pas janë vënë në lëvizje autoritetet vendase dhe është zbuluar se bëhet fjalë për 80 milionë euro.

Në fund të janarit ose në shkurt, pritet të zbulohet dhe emri si dhe të nisin zyrtarisht hetimet për të, ku nuk përjashtohet arrestimi dhe sekuestrimi i pasurisë.

Verifikim për politikanët

Asnjë prej politikanëve shqiptarë nuk e ka të sigurt postin. Burime nga Drejtoria e Pastrimit të Parave i thanë gazetës se ndërkombëtarët janë duke i verifikuar një e nga një të gjithë zyrtarët kryesorë të shtetit dhe janë të shumtë ata që pritet të përfundojnë pas hekurave.

Dihet tashmë se janë shumë emra që i kanë dërguar jashtë vendit paratë e korrupsionit.

Që nga vitit 2011 e deri më sot nga vendi ynë kanë dalë plot rreth 2 miliardë dollarë. Shifrat janë bërë publike nga një raport i “Global Financial Integrity” dhe të dhënat e siguruar nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive.