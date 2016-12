Kadastra e Maqedonisë do të korrigjoj gabimet e kërkesave elektronike

Kadastra e Maqedonisë më herët lëshoi në përdorim softuerin e ri nëpërmjet të cilit qytetarët dhe subjektet juridike do të munden të përditësojnë informacionet rreth pasurive të patundshme në formë elektronike.

Me këtë risi Kadastra e Maqedonisë mëtonte të ju kursej kohë dhe para qytetarëve dhe subjekteve për të ju mundësuar që të njejtit të përdorin ueb faqen e tyre për të përditësuar informacione edhe në formë online.

Ndërkohë, nga Kadastra e Maqedonisë thotë se janë përditësuar informacione të cilat nuk përkojnë me informacionet të cilat janë të dokumentuara dhe për këtë drejtori i këtij institucioni, Slavçe Trpeski thotë se informacionet e njejta do të krahasohen me ato informacione që janë në dokumente.

Trpeski premton se në vitin 2017 i njejti sistem do të përditësohet edhe për elemente shtesë.