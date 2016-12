Kadastra thjeshtëson procedurat për lëndët

Me ndryshimet më të reja, zgjidhja e lëndëve që i kanë qytetarët pranë Kadastrës do të përshpejtohen. Dokumentet që mungojnë për t’u kompletuar lënda, e që janë dorëzuar në emër të qytetarëve nga noterët, avokatët, komunat dhe firmat gjeodezike, në mënyrë elektronike do të kompletohen për 24 orë.

“Gjatë zgjidhjes së lëndës, personi zyrtar nga Kadastra është i obliguar në mënyrë elektronike ta njoftojë shfrytëzuesin profesionist duke i theksuar saktë gabimet teknike në kërkesën e dorëzuar. Pas pranimit të kërkesës, shfrytëzuesi profesionist është i obliguar që në afat prej 24 orë në mënyrë elektronik t’i përmirësojë gabimet, me çka do të dorëzojë dokumente të korrigjuara elektronike, do të dorëzojë pagesë të korrigjuar për kompensim më të vogël të paguar përmes post – terminalit virtual”, u shpreh Slavçe Tërpevski, drejtor i Kadastrës.

Me këtë risi do të ulen gjithashtu edhe shpenzimet dhe nuk do të ketë më nevojë për kërkesë të re, si dhe pagesë për dorëzimin e dokumentit i cili ka munguar. Gjithashtu pritet të ulet numri i lëndëve të refuzuara. Për dy vite, agjencia e Kadastrës ka pranuar mbi 1.3 milion lëndë, prej të cilave 60% janë dorëzuar nëpërmjet rrugës elektronike.