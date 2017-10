Kadri Veseli në hall, po kërkon gjak…

Faton MEHMETI

“ShIK-u, ShIK-u, ShIK-u…, hajt se kam me ju ngi ShIK në këtë mandat”, me këtë togfjalesh në formë kërcënimi Kadri Veseli trumbetoi. Kjo skenë dramatike shpërfaqi Kadriun e vërtetë përtej kostumit të tij të shtrenjtë e kanuflimit përtej të vërtetit. Siç thonte edhe Shekspriri që “ drama është kurthi ku zbulohet shpirti i mbretit”, s’mundi dot t”i rezistonte rënies në kurth të saj edhe Veseli. Edhe optimistët më të mëdhenj që thonin se Kadriu ka ndryshuar dhe disa se ska bërë ato që fliten,tani kanë edhe nje arsyje me të fortë për ta vërtetuar të kundërten se:Kadriu është maja e krimit, njeriu i territ. Siç duket në SHIK ka pasur vetëm kërcënime dhe asnjëherë dialog, debat dhe mirëkuptim. Nëse do të kishte sigurisht se Kadriu do e barte këtë ves edhe në kuvend. Gjithësesi duhet kuptuar Kadri Veselin, smundet dot të fshihet gjithnjë nën maskën e liderit evopoian, modern dhe njeriut të besuar. Kushdo që ka menduar kështu është mashtruar, ashtu siç është mashtuar edhe Kadriu vet duke tentuar të duket ndryshe. Metamorfoza e dështuar e njeriut që asnjëherë nuk arriti, dhe sdo të arrij të shkëputet pas nga hijet e krimeve të tija.

Askush nuk e vë në dyshim, që halldupi Veseli dhe Partia Demokratike janë në një hall të madh. Veseli i ndjekur nga hija e se shkuarës i ka rënë hise edhe të bart mbi vete edhe dështimin më të madh të PDK-së që nga paslufta. Derisa zgjedhjet lokale janë afër me mundësi të mëdha të përsëritjës të një dështimi edhe më të madh se te 11 qershorit, gjendja emocione dhe shpirtërore e Veselit vetëm sa vjen dhe rëndohet. Kur kësaj i shtohet edhe fillimi i punës se Gjykatës Speciale, Kadriu sdi si do shpëtoj me mend në kokë, apo të gjithë vrerin do e “ derdh” mbi deputetët e opozitës. Deputetët e opozitës nuk duhet t’i’a marrin për të madhe Veselit, përkundrazi në aspektin human edhe duhet t’a kuptojnë. Kadriu edhe mund të jetë penduar për mëkatet e tija sa ishte shef i SHIK-ut, edhe mund të dëshiroj “ rilindjen ”e tij shpirtërore edhe…Gjithësesi opozita nuk i ka faj, dhe askush tjeter dhe këtë Kadriu duhet ta kuptoj. Siç thotë një fjalë e urtë “ asgjë nuk mbetet për atë botë, të gjithë i pagujamë këu”, Kadriu vetëm sa ka filluar të ndjej purgatorin e Dantës mbi tokë.

Derisa jemi tek SHIK-u, duhet rikujtuar se kjo organizatë e nëntokës nuk ka qenë asnjëherë në sherbim të Kosovës. Vrasje, kërcçnime , shantazhe etj, janë vetëm disa nga të bëmat e kësaj organizate e cila edhe në raportin e KFOR-it tajtohet brutale, mafioze dhe organ i PDK-së. Dhe një organizatë e tillë smund të jetë paqësore, dhe rrjedhimisht smund të ketë njerëz të ndershëm aty. Nëse në Kosove do të kishte vetëm pak drejtësi Kadri Veseli kurrë sdo të mund të ishte kryetar kuvendi, fakti se Kadriu është në krye të kuvendit tregon se shteti ka dështuar përballë SHIk-ut. Nje shtet që udhëhiqet nga nëntoka asnjëherë nuk mund të jetë i ndershëm dhe i drejtë për qytetarët e saj. Vesi i Kadri Veselit për t’i ngi rivalët e tij me SHIK, nuk hiqet kollaj, është misheruar me Kadriun si persona dhe kështu do të jetë çdo herë.

Kadri Veseli edhe mund të ndryshoj, të pendohet për mëkatet e tija, por asnjëherë nuk mundet dot të mohoi të kaluarën e tij të zezë dhe te SHIK-ut, njollat e gjakut edhe mund t”i ketë fshehur por ato e përcjellin Kadriun kudo. Prandaj Kadriu nuk është i qetë, dhe sdo të jetë asnjëherë derisa të merr atë që e meriton së bashku me klanin e tij. Kadriu nuk qenka ngi ende, po kerkon gjak, nuk mundet të mbijetojë në paqe ai që është mësuar të derdh gjak shqiptari në luftë.