Kadriu:Në Tetovë për rezultat pozitiv

Futbollisti sulmues i Shkupit, Florian Kadriu pohon se e respektojnë Shkëndijën, por në Tetovë udhëtojnë për të rrëmbyer rezultat të mirë.

“Kemi punuar mirë gjatë gjithë kësaj jave dhe mendoj se jemi në formë të mirë që të vazhdojmë me paraqitje të mira edhe në ndeshjen ndaj Shkëndijës. Ne luajtëm mirë në dy duelet e fillim sezonit, si ndaj Vardarit ashtu edhe ndaj Rabotnikit, por që për fat të keq morëm vetëm një pikë. Do të udhëtojmë drejt Tetovës me gjithë respektin që kemi ndaj Shkëndijës, por gjithmonë në kërkim të rezultatit pozitiv. Skuadra nga java në javë po avancon dhe po tregon lojë kolektive dhe jemi skuadër që gjatë 90 minutave sulmojmë duke kërkuar golin”, ka thënë sulmuesi Florian Kadriu.

Skuadra e Shkupit edhe në ndeshjen ndaj Shkëndijës do të ketë mungesa, shkaku i lëndimit edhe këtë javë është jashtë skuadrës Filiop Janevski, ndërsa në dyshim është edhe paraqitja e Sedat Berishës, i cili nga e enjtja ka lënduar akilin e këmbës së djathtë. Gjithashtu jashtë skuadrës kanë mbetur edhe Mbella dhe Iliq, të cilët vazhdojnë të rregullojnë statusin e tyre me ndërmjetësim të FIFA-s.