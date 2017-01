Kalaja e Tetovës, muri drejt shembjes, autoritetet sërisht premtojnë

Kalaja po shkatërrohet gradualisht , po shndërrohet në gërmadha gurësh të mëdhenj , të cilët rrezikojnë edhe ata banorë që frekuentojnë ditëve të vikendit këtë pjesë të qytetit. Rreziku më i madh është nga shembja e murit rrethues të Kalasë.

Edhe për kundër premtimeve të shumta nga Ministria e Kulturës , që shumë shpejtë do të fillojn më ndërtimin e murit të Kalasë ne Tetovë, një gjë e tillë nuk shihet.

Sekretari shtetëror në Ministrin e Kulturës Bexhihudin Shehapi , thotë se po punohet në këtë drejtim dhe në 2017, sipas tij , do fillohet me ndërtimin e murit . Vonesat e deritanishme Shehapi i arsyeton me borxhe të prapambetura dhe kohës së papërshtatshme për intervenim tani në dimër .

“Ne në kuadër të programit 2017-të kemi planifikuar, mjete për rregullimin e murrit rrethor në drejtim të Veri-Perëndimit, aty ku para disa viteve kemi bërë rikonstruimin e Imaretit ose Tryezës së Kazermës dhe ky aktivitet do vazhdoj edhe më tutje. Janë disa çështje që pengojnë përshpejtimin e punës në përgjithësi, është ridestinimi i mjeteve ose eventualisht disa shlyerje të borxheve dhe një periudhë që nuk është e përshtatshme për intervenim në tërësi në Kala. Do bëjmë përpjekje maksimale që Kalaja e Tetovës të marrë pamjen e duhur”, tha Bexhihudin Shehapi, sekretar shtetëror në ministrinë e kulturës.

Kalaja nuk është i vetmi monument kulture në Tetovë që pret restaurim urgjent. Në gjendje të vështirë vazhdon të jetë edhe ndërtesa e Arabati Baba Teqes e cila duket se nuk ka pësuar asnjë rinovim që nga ndërtimi i saj. Tetovarët shpresojnë që institucionet të kujtohen ti rinovojnë këto simbole kulturore, përpara se ato të rrënohen tërësisht

Monumentet historike të Tetovës presin që 2017 të jetë vit më i mbarë për ta. Historia duhet ruajtur me të gjitha elementet e saj, dhe monumentet e vjetra në Tetovë, nuk kanë edhe shumë kohë për të pritur. /TVM2