Kampionët bëhen rezil

Vazhdon momenti i keq në kampionat i ekipit të Cleveland, që u mund 103-74 nga San Antonio, një përballje mes dy ekipesh pretendente për titull në NBA. Humbje që i ka kushtuar kreun ekipit kampion në Konferencën e Lindjes, aty ku qëndron Boston. Treshja James-Irving-Love u duk e lodhur në parket (34 pikë së bashku), e pambështetur si duhet nga pjesa tjetër e skuadrës. Për Spurs u dallua Leonard me 24 pikë, ndërsa 49 pikë erdhën nga lojtarët e stolit. Një fitore në sekondat e fundit arriti Oklahoma, që mundi 92-91 Dallas në fushën e këtij të fundit. Një tjetër ndeshje magjike e Westbrook, që realizoi 37 pikë, 13 rebaund e 10 asist, më i miri në parket dhe kandidat për trofeun MVP të sezonit të rregullt. Në sekondat e fundit fiton edhe Sacramento, që mundi 91-90 Memphis, ndeshje me rivalitet dhe emocione.

Pa probleme fiton ekipi i Torontos, që mundi 131-112 . Fiton edhe ekipi i New York, që mundi 109-95 Detroit, ndërsa Utah Jazz mundi 108-100 New Orleans.

Ja rezultatet: New York – Detroit, 109-95Toronto – Orlando, 131-112San Antonio – Cleveland, 103-74Dallas – Oklahoma, 91-92Sacramento – Memphis, 91-90Utah Jazz – New Orleans, 108-100.