Kandidatët e Lëvizjes Besa takohen me kryetarin e Mariborit, qytetit më të zhvilluar në ish Jugosllavi

Në kuadër të vizitës në Slloveni, kandidatët e Lëvizjes Besa për kyetarë komunash kanë realizuar një takim edhe me kryetarin e qytetit të Mariborit, Andrej Fishtravec. Maribori konsiderohet ndër qytetet më të zhvilluara në ish Jugosllavi, por edhe ndër qytetet me shkallë më të lartë zhvillimore në Evropë, pas anëtarësimit të Sllovenisë në BE.

Nga Lëvizja Besa njoftojnë se Fishtravec ka shprehur interesim dhe gatishmërti të madhe për të ndihmuar realizmin e projektit të Lëvizjes Besa, “Korabi 2025”. Ky projekt i përgatitur nga ekspertët më të mirë slloven nga sfera e ekonomisë dhe turizmit, synon që deri në vitin 2025 Maqedoninë Perëndimore ta zhvillojë në nivel të Sllovenisë.

Ky projekt parasheh investime qindramilionëshe në komunat e Maqedonisë me shumicë shqiptare, kurse fokusi i tij është shfrytëzimi i pasurive të shumta natyrore që posedon Maqeodnia Perëndimore.

Ekspertët sllovenë kanë përgatitur këtë projekt me kërkesë të Lëvizjes Besa, pasi kanë vërejtur se pasuritë natyrore dhe potenciali turistik që kanë komunat shqiptare në Maqedoni, është i njëjtë me potencialet turistike të Sllovenisë, vend i cili prej turizmit përfiton miliarda euro për çdo vit.

Me realizimin e këtij projekti parashihen edhe mijëra punësime në komunat ku ai do të realizohet.