Kandidati i Vetëvendosjes kërkon shfarosjen e Izraelit!

Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur që kandidaturën për kryetar të Rahovecit për zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor, t’ia besojë adhuruesit të flaktë të Shefqet Krasniqit – që ndiqet penalisht nga shteti për shkak të radikalizmit. Kandidati i VV-së, Visar Korenica, pos që është themelues i një organizate fetare në Rahovec, ai shpreh lirshëm urrejtjen që e ka ndaj popullit izraelit, kështu duke kërkuar që shteti i Izraelit të zhduket nga faqja e dheut.

Një ndër postimet e shumta të Visar Korenicës në rrjetin social “Facebook” që shprehin qartë adhurimin ndaj hoxhallarëve të akuzuar për terrorizëm dhe fyerje të kombit shqiptar si Shefqet Krasniqi e Imamit Irfan Salihu, është edhe një postim skandaloz i tij, ku kërkon që shteti i Izraelit të zhduket nga faqja e dheut, shkruan Gazeta Express.

“Qyqarë – Kombi juaj herët a vonë do të zhduket nga bota, ashtu siç ka ndodhur me të tjerët si ju”, ka shkruar Korenica, derisa ka shpërndarë një link nga gazeta “Haaretz”, në të cilën është dhënë lajmi se policia izraelite ka hedhur granata të gazit drejtë masës myslimane në afërsi të një xhamie në Irak.

Për kandidatin e Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Visar Korenicën, ka folur edhe deputetja e të njëjtës parti, Shqipe Pantina. Ajo i ka konsideruar si një gabim të Korenicës deklaratat për shfarosjen e popullit të Izraelit.

Pantina ka shkruar se nuk e njeh kandidatin e VV-së në Rahovec, e as nuk pajtohet me deklaratat e tilla, por publikimi i shkrimeve të tilla, sipas deputetes, po bëhet me qëllim të gjetjes së gabimeve për kandidatët e Vetëvendosjes.

Deklaratat e Korenicës bashkëpartiakja e tij i quan si gabime njerëzore, ndërsa dëshirën për të shfarosur një popull si gabim nga çka nuk po pësojnë qytetarët.

Ky është postimi i Pantinës:

“Une nuk e njoh kandidatin tone per kryetar komune ne Rahovec, asnjehere se kam takuar dhe pak kam degjuar per te, edhe ato pak fjale kane qene te mira per te. Nuk e di as kur i ka bere ato deklarime rreth Izraelit me te cilat natyrisht qe nuk pajtohem. Por qe kundershtaret politike, e SHIK ne veqanti kane filluar te germoj edhe ne femijerine e kandidateve tone per te gjetur cfardo gabimi ne jete qe ata kane bere, anipse ska fare te beje me poziten e tyre te tanishme, nuk mund te mohohet. Ne jete te gjithe bejne gabime, edhe ne kemi gabuar dhe me siguri do gabojme serish. Po hajde te vlesojme e para kush peson nga keto gabime dhe “gabime”, dhe e dyta per sa prej tyre vuajn vet qytetaret.

Me qe ra fjala 5 persona vdiqen se fundi ne QKUK, per shkak se dikush ka gabuar gjate trajtimit te tyre, e pasojat kush po i vuan?|