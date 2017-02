Kanella dhe shampanja bën mrekulli për flokët

Kanella forcon rrënjët e flokëve dhe parandalon rënien e tyre, ndërsa shampanja sjell shkëlqim dhe volumin e flokëve. Shampanja bën mrekulli për flokët, veçanërisht për flokët e verdha sepse jep shkëlqim të artë dhe nuk i than, transmeton “Zeri.info”.

Së pari, lani flokët me shampo, pastaj aplikoni përzierjen me një gjysmë gote ujë të vakët dhe gjysmë gote shampanjë. Mos shpëlani flokët, kështu do të duken më me shkëlqim dhe volum të plotë. Sa i përket kanellës, në një enë, vendosni gjysmë filxhani vaj ulliri të ngrohtë, dhe shtoni një lugë çaji kanellë dhe një lugë çaji mjaltë. Kur masa të jetë ftohur, lyeni rrënjët e flokëve dhe fërkoni lëkurën e kokës në përgjithësi, duke lënë të ketë efekt për 15 minuta. Më pas, shpëlajeni me shampo dhe përsëriteni këtë trajtim çdo javë në mënyrë që të forconi rrënjët e flokëve. Për më tepër, maska me kanellë parandalon rënien e flokëve.