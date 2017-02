Kapen 15 migrantë në autostradën Gjevgjeli-Shkup

Siç informon MPB-ja, dje në orën 07:20 minuta nëpunësit policorë në autostradën Gjevgjeli-Shkup në afërsi të vendit të quajtur “Avllak” kanë vërejtur një automjet “krajsper” me targa të Velesit, me shumë persona, i cili me shpejtësi të madhe ka lëvizur në drejtim të Shkupit.