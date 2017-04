Të hënën në vendkalimin kufitar “Bogorodica” gjatë kontrollit të detajuar të kamionit “Scania” me targa bullgare, e drejtuar nga shtetasi bullgar me iniciale B.Е.К.(48), doganierët kanë zbuluar 300 paketime nga gjysëm kilogramë me materie të panjohur bimore, shkruan Gazeta Lajm. Jozyrtarisht merret vesh se bëhet fjalë për marihuanë. Policia po ndërmerr masa për ndriçim të plotë të rastit.