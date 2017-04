Kapet i dyshuari për vrasjen e 2 shqiptarëve në Zvicër

Pas vrasjes së dyfishtë në Cafe 56 në Bazelin e vogël, konkretisht në rrugën Erlenstrassen të datës 9 mars, policia zvicerane ka arrestuar një të dyshuar.

Gjykata e Apelit ka urdhëruar paraburgim prej tre muajsh për hetime të tij, ndërsa bëhet fjalë për një 41 vjeçar me origjinë shqiptare. Në arrati janë të dyshuar tjerë, shkruan “Watson”.

Policia kriminale ka arritur në arrestimin e tij falë marrjeve të shumë personave në pyetje. Hetimet kanë qenë mjaft të vështira. Prokuroria nuk ka dhënë detaje rreth motivit të vrasjes.

Viktimat e natës së 9 marsit ishin të moshave 28 dhe 39-vjeç, ndërsa 24-vjeçari i plagosur pas rikuperimit në spitalet zvicerane është dëbuar për në Shqipëri. Shumë banorë lokalë besojnë se bëhet fjalë për hakmarrje, por nuk përjashtohen as motivet kombëtare sepse në “Cafe 56” kishte shpesh mbrëmje të organizuara me shqiptarë, ku nuk mungonte flamuri kombëtar apo ai me figurën Isa Boletinit dhe Ismail Qemailit./Bota sot