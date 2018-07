Kapiteni Alimi:Kundër Sheriffit do të tregojmë se kemi kualitet

Lidhur me rivalin e ditësë martë ka folur edhe Armend Alimi. Kapiteni i kuqezinjve pohon se kanë marrë mësim nga humbja e fundit.

“Atmosfera nuk mund të jetë ideale pas humbjes nga TNS, e cila ishte një mësim për ne. Sheriff ka ka ekip cilësor, ndërsa detyra jonë është të anulojmë sulmin e tyre. Takimi i së martës do të jetë një motiv shtesë për të treguar se kemi kualitet për ta kaluar Sheriff-in. Pres edhe më shumë shikues në krahasim me ndeshjen e parë me TNS-në. Sapo morëm vesh që nëse e kalojmë Sheriffin do të pëballemi me Salzburg, por tani për tani po mendojmë për Sheriffin”, tha kapiteni Alimi.

