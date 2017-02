Kaq romantik nuk e keni parë Big Bastën deri më sot (Foto)

Dashuria e tyre çdo ditë e më shumë po rritet.

Bëhet fjalë për çiftin e njohur Vesa Luma dhe bashkëshortin e tij Big Basta.

Dashuria e tyre u bë edhe më e fortë me lindjen e Lianit,transmeton Gazeta Express.

E sot në ditën e Shën Valentinit, Big Basta ka zgjedhur fjalët më të bukura për Vesën e tij.

‘Gezuar Shen Valentinin te gjithe! Uroj qe dhe ju te jeni te dashuruar 2 here me shume se vitin e kaluar, si edhe uroj qe te mos rrini kurre pa dashuruar sepse eshte bekim. Bekim eshte cka une dhe @vesaluma kemi! Te dua jet! Edhe sikur ta ktheja kohen pas, do beja te njejtat zgjedhje ne jete, qe te jemi bashke dhe te kemi ate frut dashurie si #lian eshte! Gezuar’, ishte ky mbishkrimi i Big Bastës në profilin e tij në Instagram./Gazeta Express/