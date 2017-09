Kaqusha Thaqi, zgjidhet Miss Fotozhenia “Fytyra më e bukur” (FOTO)

Finalistes së Top Model International Marttini Projects, Kaqusha Thaqi, nga Rahoveci i Kosovës, në një Konkurs bukurie me karakter ndërkombëtar, i buzëqeshi fati, nga një juri profesionale, të zgjidhet Miss Fotozhenia “Fytyra më e bukur”.

Bukuroshes nga Rahoveci, siç e quajnë me shkurtesën Kaqa, i bëhet ëndrra realitet, me dëshirën e madhe që të reflektoj bukuri,në fund të tetorit, me pjesëmarrjen e saj në finalen e këtij evenimenti bukuri, në Bruksel të Belgjikës.

“Rrushi” i Rahovecit, Kaqa fotomodele e Kompanisë prestigjioze nga Brukseli Marttini Projects, vazhdon t’i postoj fotografitë e saj plot sharm e bukuri, jo vetëm në rrjetin social të facebook, por edhe nëpër mediet e shkruara dhe elektronike.

Meqenëse jemi në sezonin e vjeshtës, njërës nga stinët atraktive të kalendarit vjetor Kaqusha Thaqi, vesh garderobë që i shkon vjeshtës për fytyrë, por bukuria e saj rrezaton në katër stinët e vitit.

Kush është Kaqusha Thaqi?

Foto modelja e Marttini Projects nga Brukseli, studimet i ka mbaruar në Kolegjin “Fama”, në Prizren, drejtimi i kriminalistikës. Ajo, ka udhëhequr një program Emisioni me shumë rëndësi me njerëz të njohur të Show bizzit dhe lemi të tjera të quajtur “Star Face”(Fytyra yjesh).

“Ky sukses më obligon për punë dhe angazhime më shumë për jetën e karrierën. Suksesin tim ia dedikoj babait tim të ndjerë Dëshmorit për lirinë e Kosovës, familjes time”, thotë Kaqusha me krenari.

Gjithashtu, Kaqusha, nuk harron t’i falënderoj miqtë e saj, që e shoqëruan drejt suksesit, duke e pëlqyer, klikuar e adhuruar pa fund.

“Bashkërisht do t’ia dalim gjithmonë. Kam marrë pjesë në disa Videoklipe, ku kam punuar me stafin dhe këngëtarët, të cilët janë të kënaqur me punën time. Shpresoj në një karrierë të suksesshme”, thotë Kaqusha .

Hobi i saj është të qëndroj para aparatit fotografik dhe të jetë në focus. Fytyra e saj është dhuratë nga familja dhe Zoti. Vlerësimi për të, nga juria profesionale, e bënë të lumtur për një të ardhme të mirë.

Kompania Marttini Projects nga Brukseli, të cilën e menaxhon me zell zonja Drita Martini, është një mundësi e mirë, që Kaqusha Thaqi, të avancohet drejt pasarelave më prestigjioze të botës