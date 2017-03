Karate 1-Premierligë/Aliu dhe Murtishi të enjten udhëtojnë për në Holandë

Nga data 17-19 mars 2017 në Roterdam të Holandës do të zhvillohet turneu i nivelit botëror Karate 1-Premier Ligë – Roterdam 2017. Në këtë turne janë paraqitur 1257 sportistë, nga 321 klube prej 73 shteteve.

Në këtë turne do të marrin pjesë edhe dy sportistët e klubit të karatesë “Drini” nga Struga, të cilët do të nisen ditën e enjte nga aeroporti i Shkupit për në Holandë.

Fationa Aliu, e cila do të garojë në kategorinë deri 50kg. Në këtë kategori janë paraqitur 57 sportistë nga 32 shtete.

Dhe, Shaban Murtishi, i cili do të garojë në kategorinë deri 67kg. Në këtë kategori janë paraqitur 140 sportistë nga 49 shtete.

“Dua të theksoj se ky turne është njëri nga tre aktivitet, të cilat Federata e Karatesë së Maqedonisë i ka vënë si kritere (dy aktivitetet e tjera janë: kampionati shtetëror dhe kampionati ballkanik). Të tre këto aktivitete vlerësohen me pikë, fituesi apo sportisti i cili në fund mbledh më shumë pikë, fiton të drejtën për të marrë pjesë në Kampionatin Evropian. Të dy sportistët tanë janë të pregaditur mirë dhe shpresojmë në një rezultat pozitiv”, ka bërë me dije Alim Hajredini, trajner i K.K. “Drini” nga Struga./lajm