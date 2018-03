Karate/ “Drini” i fitoi 15 medalje në “Kërçova Open”

Ditën e diel në qytetin e Kërçovës u zhvillua turneu i 18 – Ndërkombëtar në karate “Kërçova Open 2018”.

Në këtë turne mori pjesë edhe Klubi i Kratesë “DRINI” nga Struga. Struganët nga ky turne u kthyen me plotë 15 medalje të fituara, nga të cilat: 7 medalje ari, 4 medalje argjendi dhe 4 medalje bronzi.

Me medalje ari u stolisën:

Melisa Hajredini – kata 2007

Velerda Seferi – kumite 2006/ +45kg

Hamza Zylali – kumite 2005/ +55kg

Loriana Ramo – kumite kadete / -54kg

Zana Xheladini – kumite kadete / +54kg

Hamza Zylali – kumite kadet/ -63kg

Ilira Xheladini – kumite juniore/ -48kg

Me medalje të argjendë u stolisën:

Drini Hajredini – kata 2008

Fjolla Hajdari – kata 2007

Kastriot Malo – kumite 2005/ -55kg

Muhamed Sinani – kumite 2005/ +55kg

Me medalje të bronztë u stolisën:

Kata ekipore 2007-2008 (Drini dhe Melisa Hajredini dhe Fjolla Hajdari)

Sara Sinani – kata 2006

Velerda Seferi – kata 2006

Sara Sinani – kumite 2006/ +45kg

Klubi i Karatesë “Drini” në fund u shpërblye me kupë si fituesi i vendit të dytë në plasmanin e përgjithshëm. Ndërsa, Hamza Zylali fitoj kupën si sportisti më i mirë i Turneut.

K.K “Drini” vazhdon me aktivitetet e radhës, ku më datë 24 dhe 25 mars 2018 me sportistin më të mirë të klubit, Shaban Murtishi, do të marrë pjesë në Kampionatin Ballkanik për senior.