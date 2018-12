Me 23″12″2018. Ne qytetin e Flamurit ne Vlore u mbajt Turneu Nderkombetar ne karate “Pavaresia 3 “. Nen organizimin e shoqates sportive WADO RYO Vlore te udhehequr nga Reis Tozaj. Garat u zhvilluan ne dy disiplina kata dhe kumite (lufte). Klubi i karatese Eldi _ Kan nga shkupi mori pjese me 16 garues ne dy disiplina kata dhe kumite. Individuale dhe ekipore ku perfaqesoi 5 ekipore 1 kata ekipore 7/8 vjec meshkuj. U stolis me vend te pare. Kata ekipore 9/10 vjec meshkuj vendin e pare. Kata ekipore 11/12/13 vjec femra ashtu u stolisen me vend te pare Kata ekipore 11/12/13 A meshkuj. Vendin e trete. Kata ekipore 11/12/13 B. Vendin e dyte. Me vend te pare individuale. Kata u stolis Isnije Bushi. Me vende te dyta. Kata individuale Ermira Lecaj me vende treta kata individuale. Nuredin Osmani. Kumite. (Lufta). Me vende te para Isnije Bushi. Nura Curri. Enes Osmani Me vende te dyta Kumite Suhejb Musliu Ermira Lecaj Arbin Buqi. Andi Lumani. Dino Saracini. Me vende te treta Nuredin Osmani Dafina Mamuti. Dion Jashari. Miraxh Feratovski Hatab Dardhishta. Amar Palloshi dhe Mugni Sela. Klubi i karatese Eldi-Kan. U shperblye me Kup. Ishte klub masovik ne turnej Trajneri selim Dinarica. Ishte i kenaqur nga rezultat e fituara. Nga klubi.

