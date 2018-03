Karate/Paraqitje dinjitoze e Shkupit në Kërçovë

Sot (e diel) me 18 mars u mbajt turneu tradicional në karate “Kërçova Open 2018”. K.K. “Shkupi” mori pjesë me pesë garues dhe arriti të arkëton katër medalje . Aida Ajdini 10 vjet nuk lejoi befasi në kumite dhe me meritë fitoi medaljen e artë.

Në rrugë të mirë në kumite 10 vjet ishte edhe Djellza Brahimi, e cila u ndal në finale dhe u desh të pajtohet me medalje të argjendtë.

Nivel të lartë në kata ekipore tregoi Shkupi gjenerata 10 vjec të udhëhequra nga Nafije Bajrami, për të cilën nuansat vendosën vendin e dytë. Në kata gjithashtu edhe Hadi Aliu 8 vjet u stolis me medalje të bronztë .

“Kjo ishte një paraqitje e dinjioze edhe pse për shkaqe teknike morëm pjesë me numër të vogël të garuesve”, deklaroi trajneri i KK Shkupi, Sabri Ramadani.