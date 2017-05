Karate/Berat Jakupi në finalen e madhe të europianit në Turqi

Berat Jakupi (84kg) është kthyer me stil të madh në karate. Ai në europianin e 52-të me radhë të karatesë për senior (4-6 maj) në Koxhaeli të Turqisë ka hyrë në finalen e madhe, pas disa fitoreve të njëpasnjëshme, njofton gazeta “Lajm”.

Në raundin e parë eliminoi garuesin rus me 2-1, pastaj një bjellorus me hante, në mecin e tretë shënoi fitore ndaj boshnjakut me rezultat 2-1, kurse në gjysmëfinale e fitoi ishkampionin evropian, Xanos nga Greqia me rezultat 1:0, duke u plasuar në finalen e madhe, dhe ku më 6 maj do të takohet me turkun, Ugur Aktas.

Ndryshe, Jakupi është kampion i shumëfishtë ballkanik dhe evropian për U21, ndërsa për herë të parë arrin në një finale të evropianit për senior. /lajm