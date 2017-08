Karburanti Kumanovës, që është kthyer në “pushimore” për turistët që rrugëtojnë për pushime! (FOTO)

Eshte autostrada nderkombetare Beograd, Kumanove-Athine te cilen turistet e shfrytezojne per te ikur per pushime gjate veres, ne zonat bregdetare turke, greke por edhe shqiptare. Karburanti ne dalje e Kumanoves, pothuajse eshte shnderruar ne ‘pushimore’ ku turistet e lodhur pas rrigetimit te gjate, ndalojne per te pire kafe dhe per te ngrene, dhe me pastaj per te vazhduar rrugetimin. Gjate sezonit veror, ky karburant pothuajse 24 ore qendron perplote me njerez, pothuajse ketu eshte deti e plazhi!! Reporteri i gazetes “Lajm” ssonte (e enjte, ora 23.40 minuta) i ka regjistruar keto imazh./ Lajm