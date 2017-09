Karemi i LSDM-së për përthithje të sa më tepër vota të shqiptarëve

Zyrtarizimi i gjuhës shqipe është një çështje që shumë kohë ka mbetur e hapur, që nga miratimi i marrëveshjes së Ohrit, por siç duket edhe më tej do të ngelë e tillë pavarësisht premtimeve nga ana e subjekteve politike shqiptare, por edhe “zemërgjerësisë” së Zoran Zaevit dhe nuk themi për subjektin politik që ai i takon, pasi lë zbrazëtirë që të supozohet se ka një marrëveshje në mes politikave të LSDM-së, për të tëhequr sa më shumë vota të shqiptarëve duke i mëshiruar me ndonjë kacidhe, sië bëhet me lypësit.

Zatem një gjë e tillë mund të vërtetohet edhe në disa faqe zyrtare të qeverisë, siç është ajo e MPB-së, ku në krye të saj është njëri nga kreu udhëheqës i LSDM-së, Oliver Spasovski, i cili asnjë shkronjë në gjuhën shqipe nuk e ka publikuar në faqen zyrtare të MPB-së edhe pse nga pasuesi i tij e ka pasur gati një gjë të tillë, pasi nëse hulumtohet me thellë në këtë faqe do të shihet se më herët të gjitha shpalljet deri në maj edhe kur e ka pranuar detyrën zyrtarisht Oliver Spasovski, kanë qenë edhe në gjuhën shqip.

Tani t’i kthehemi ligjit për përdorimin e gjuhëve, ligj ky që njohësit e çështjeve politike thonë se ligji i cili rregullon përdorimin e gjuhës shqipe, i hartuar nga partitë politike shqiptare, miratimi i të cilit është vënë si kusht për të arritur ujdi për formimin e qeverisë së re me Lidhjen Social Demokrate, pa ndryshimin e Kushtetutës nuk arrin të sigurojë barazi të plotë të gjuhës shqipe me atë maqedonase si gjuhë zyrtare në Maqedoni.

Kështu analisti, Nijazi Munahedi, për Gazetën Express thotë se implementimi i këtij ligjit nuk është me rëndësi, pasi është joserioz, nga vetë lënia e miratimit të tij në prag të zgjedhjeve lë shumë për të dyshuar që ky do të jetë edhe më tej lëndë për marketing politik.

“Nuk është shumë me rëndesi,a e ka me seriozitet apo jo LSDM-ja,sepse sjellja e këtij ligji,nga cilado anë që ta marresh,do dalë joserioze. Pikë së pari,sjellja është paraparë për kohën e zgjedhjeve që të rrotullohet nëpër ditët e fushatës në vend të programeve politike që u mungojnë për zgjedhjet lokale,flas për partnerët shqiptarë të koalicionit rreth LSDM-së së Zaevit,kurse brenda bllokut maqedonas përsëri të trazohen tensionet e rreme midis tyre kush pse “tenton t’u japë më shumë të drejta gjoja shqiptarëve”,dhe kush “do mbrojë Maqedoninë”,duke i shkurtuar këto të drejta,pak ngjashëm si u veprua gjatë zgjedhjeve parlamentare,po kësaj radhe maqedonasit do ta rrotullojnë këtë kundërshtim fals mes tyre në stilin e një komedie,sepse teksti i ketij projekt-ligji është i tyre(për të cilin mes tyre kanë një konsenzus ashiqare).Ky është një tekst i zgjeruar i ligjit të mëparshëm dhe që është në fuqi,të

sjellë në kohën e VMRO-BDI,po i mbetur pa zbatuar. Ky ligj nuk sjell gjë tepër dhe s’ka të bëjë fare me atë qe mediatizohet faqe opinionit shqiptar gjithandej. Me anë tjetër,është gabim të mendohet e të pritet që ligji mbaron me miratimin, se për t’u zbatuar një ligj,veçmas i kësaj natyre,kërkon kohë të mjaftë e përgatitje të shumta për nxjerrjen e nënakteve juridike e administrative për zbatim.Nëse duan ta çojnë këtë punë ,si e kanë çuar më parë,do mbesë përgjysmë dhe do kenë fitim vetëm zhvatjen e atyre mjeteve financiare prej afër 6 milion eurosh që fillimisht janë paraparë për nisjen e zbatimit.”, thotë analisti Nijazi Muhamedi.

Shkrimtari dhe publicisti, Bujar Plloshtani, për Gazetën Express, thotë se qeveria e Zoran Zaevit akoma nuk është e përgatitur dhe shpreh dilema rreth implementimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, veçanërisht për implementimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore.

“Miratimi i ligjit të gjuhës shqipe dhe implementimi në institucionet shtetërore paraqet sfidën për të pasur në praktikë qeveri reformatore. Miratimi i ligjit të gjuhëve është proces që duhet të realizohet në praktikë nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev, pasi edhe faktori ndërkombëtar insiston të implementohet në institucione, duke e kthyer vendin me një qeveri reformatore dhe funksionale për të gjithë qytetarët. Kryeministri Zoran Zaev, edhe pse në shumë institucionet nuk është i shtrirë përdorimi i gjuhës shqipe, mirëpo ai është i vetëdijshëm se me miratimin e ligjit tregon se është i gatshëm për kthimin e besimit të qytetarëve nëpër institucionet publike dhe se qeveria reformatore nuk do të jetë veçse një shprehje e pakuptimtë, por një realitet i ri politik. Miratimi dhe implementimi i ligjit të gjuhës shqipe nuk e zhbën shtetin për të cilën kanë frikë komuniteti maqedonas, por e kthen drejt një shteti me demokraci të konsoliduar që do t’i çonte përpara proceset politike.

Si çdo qeveri të kaluara, ashtu edhe qeveria e Zaevit duket se në një farë mënyre ka dilema për miratimin e ligjit të gjuhës shqipe, pasi ende si shoqëri nuk është bërë hap konkret për tejkalimin e paragjykimeve të ndryshme shoqërore dhe politike.”, thotë për Gazeta Express, shkrimtari dhe publicisti Bujar Ploshtani.