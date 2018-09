Kartoni i kuq në Champions, ja sa ndeshje dënohet Ronaldo

Ka lajme të mira për portugezin Kristiano Ronaldo. “Ylli” i Juventusit bëri një nisje jo të mirë të aventurës së tij me bardhezinjtë në Uefa Champions League duke u larguar nga fusha e lojës me karton të kuq pasi i shkuli flokët mbrojtësit Murijo.

Menjëherë filloi procedimi për lojtarin dhe të shumta ishin aludimet e kota ku thuhej se Ronaldo do të dënohej me 2 ndeshje duke humbur kështu ndeshjen me Mançester Junajtid. Por sot UEFA ka dhënë vendimin zyrtar për të dhe ai do të dënohet me vetëm 1 ndeshje pezullim, duke humbur kështu vetëm ndeshjen me Jang Bojsat.