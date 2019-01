Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka theksuar se kryeministri Zoran Zaev është joserioz dhe s’ka qëndrime konzistente sa i përket bashkëpunimit dhe mbylljes së çështjeve për shqiptarët.

“Arsyja e moskyçjes tonë në qeveri ka të bëjë me joseriozitetin e kryeministrit Zaev, i cili nuk ka qendrime konzistente dhe çështjen e bashkpunimit e sheh vetëm si nevojë të sigurimit të numrave dhe jo të përmirsimit të kualitetit në qeverisje”, theksoi për INA, kreu i Lëvizjes BESA.

Sipas tij, partia e tyre nuk ka marrë mandate politik ti sigurojë numra as Zaevit apo dikujt tjetër, por mandate politik që bazohet në premtimin dhe besatimin me votuesit e Lëvizjes Besa, prandaj ne nuk mund të shkelim mbi këtë amanet.

“Të tjerët që janë brenda qeverisë me besoni se janë thjesht sa për të plotësuar numrat Zaevit dhe jo për të plotësuar kërkesa e shqiptarëve. Zaev asnjëherë as në përpjekjet fillestare as në zgjerimin e koalicionit nuk shprehu gatishmëri që të nënshkruajë dokument të afatizuar me pika konkrete për implementim për çështjet shqiptare, dhe kjo është arsyja që ne nuk jemi pjesë e kësaj shumice”, theksoi Kasami.